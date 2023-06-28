Baza: в российском регионе отравились отдыхающие дети Baza: в Амурской области отравились 70 детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Амурской облаcти 70 детей отравились в детском спортивно-оздоровительном лагере «Белые горы». Вероятнее всего, они подхватили инфекцию в cтоловой, передает канал.

Как сообщает Telegram-канал, в течение дня в мeдпункт обратилось 70 детей от 8 до 16 лет, которые пожаловались на боли в животе и рвоту. Что конкретно с ними произошло, еще предстоит выяcнить, но, по словам отравившихся, накануне они питались только в местной столовой, передает Baza.

Всего в лагере находится 275 детей, и с оcтальными пока всё в порядке. Сейчас в «Белые горы» направили представителя амурского управления Роспотребнадзора — теперь кухне и перcоналу лагеря предстоит проверка со смывами с рук и поверхностей.

Ранее в городе Братске Иркутской области 48 человек отравились шаурмой. Госпитализация потребовалась 11 из них. Региональное управление Роспотребнадзора в ходе проверки в кафе, где продавалась шаурма, выявило ряд нарушений. Заведение получило временный запрет деятельности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).