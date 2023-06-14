Число отравившихся шаурмой в Братске резко возросло СК: число отравившихся шаурмой в Братске возросло до 48

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число людей, отравившихся шаурмой в Братске Иркутской области, возросло до 48, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Госпитализация потребовалась 11 из них. По факту произошедшего проводится проверка.

Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 48. Госпитализированы 11 человек, — рассказали в СКР.

В иркутском управлении Роспотребнадзора рассказали, что в ходе проверки в кафе «Шаурму хочу» в Братске были выявлены нарушения в процессе приготовления блюда. Кроме этого, в заведении не соблюдали правила гигиены. Кафе получило временный запрет деятельности.

О массовом отравлении шаурмой в Братске стало известно сегодня рано утром. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). В рамках дела из заведения были изъяты гриль-печи и документы работников ресторана. Самих сотрудников кафе направили на бактериологическое исследование.

Жительница Братска, где произошло массовое отравление шаурмой, рассказала, что похожие случаи в кафе уже были. По ее словам, после прошлого отравления в заведении сменился директор, однако персонал остался тем же.