Жительница Приамурья заявила, что воспитательница «Белых гор» унижала детей Жительница Приамурья: воспитатели «Белых гор», где отравились 70 человек, унижали детей

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Жительница Приамурья заявила NEWS.ru, что одна из сотрудниц оздоровительного лагеря «Белые горы», где отравились 70 несовершеннолетних, издевалась и оскорбляла ее детей. Она добавила, что руководство учреждения, несмотря на обещание, не уволило коллегу.

Воспитатель отряда, где были мои дети, всячески унижала, оскорбляла, смеялась над ними. Зовут ее — Валентина. Я выходила на связь со старшим воспитателем — Николаем, с замдиректора, директором. Все извинялись, гарантировали, что она больше там работать не будет. Спустя какое время узнала, что эта самая Валентина стала в санатории старшим воспитателем, даже пошла на повышение, — отметила женщина.

По словам матери постояльцев лагеря, зимой в комнатах очень холодно, по крайней мере там, где жили ее дети. Она утверждает, что под подоконником была дыра на улицу, и дети засовывали туда полотенце, чтобы не дуло.

Ранее в пресс-службе правительства Амурской области рассказали NEWS.ru, что отравившиеся в оздоровительном лагере дети находятся в удовлетворительном состоянии. Там отметили, что ситуация на контроле у губернатора региона Василия Орлова.

В официальном Telegram-канале прокуратуры Амурской области также сообщили, что надзорный орган Бурейского района организовал проверку по факту массового заболевания несовершеннолетних. Губернатор в своем Telegram-канале назвал ситуацию вопиющей и заявил, что работу «Белых гор» приостановили.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в лагере «Белые горы» отравились 70 детей. Вероятнее всего, они подхватили инфекцию в cтоловой, передает ресурс.

Как отмечается в публикации, в течение дня в мeдпункт обратились несовершеннолетние от 8 до 16 лет, которые пожаловались на боли в животе и рвоту. Что конкретно с ними произошло, предстоит выяcнить, но, по словам отравившихся, накануне они питались только в местной столовой.