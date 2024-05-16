Беспризорные лошади громят кладбище под Смоленском Жители деревни под Смоленском жалуются на диких лошадей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В деревне Великополье местные жители жалуются на беспризорных лошадей, которые громят местное кладбище, сообщает агентство «О чем говорит Смоленск». По словам сельчан, животные рвут венки и топчут могилы. Жители населенного пункта собрали подписи и обратились в сельскую администрацию с требованием решить проблему.

Жителям надоело, что лошади ходят по кладбищу и топчут могилы, разрывают венки, — это просто вандализм. Всей деревней были приняты меры по сбору подписей, которые были отвезены главе Знаменской сельской администрации, где ими были приняты на рассмотрение, — рассказали жители.

Жители также отметили, что лошади бегают по деревне галопом. Из-за животных родители не отпускают детей гулять на площадку, поскольку там пасутся лошади.

Readovkа со ссылкой на местных жителей пишет, что у животных на самом деле есть хозяева. Они отпускают лошадей на самовыгул, а во дворе держат коров. Режут скотину они возле реки Угры и выбрасывают отходы прямо в водоем.

В январе сотрудники МЧС России спасли лошадь, которая провалилась под лед недалеко от забайкальского города Шилки. Животное отпустили на самовыгул, однако оно забрело на реку. После спасения лошадь передали хозяину.