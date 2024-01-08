Лошадь на самовыгуле забрела на реку и провалилась под лед Сотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед лошадь в Забайкалье

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Сотрудники МЧС России спасли лошадь, которая провалилась под лед недалеко от забайкальского города Шилки, сообщили в ведомстве. Животное отпустили на самовыгул, однако оно забрело на реку. После спасения лошадь передали хозяину.

Животное выпустили на самовыгул недалеко от города Шилка. Лошадь вышла на речку и провалилась под лед. О происшествии в МЧС России сообщили очевидцы. Огнеборцы МЧС России из пожарно-спасательной части № 41 вызволили бедное животное из ледяной воды и передали хозяину, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на том же месте под лед провалились еще две лошади. Их спасти не удалось.

Ранее вблизи города Бирска в Башкирии под лед на реке Белой провалился грузовой автомобиль. Водолазам удалось достать со дна тело погибшего водителя, которое пролежало там несколько часов. Инцидент произошел ночью 7 января. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль полностью ушел под лед. В операции по извлечению тела принимали участие 15 человек личного состава и пять единиц техники. При каких обстоятельствах грузовой автомобиль заехал на лед, на данный момент неизвестно.