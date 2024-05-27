В Совфеде оценили президента Эстонии, решившего поставить Россию на колени Сенатор Климов: слова президента Эстонии — это заявление «политической блохи»

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Алар Карис

Заявление президента Эстонии Алара Кариса о борьбе против России и обещание поставить Москву на колени — это высказывание «политической блохи», заявил NEWS.ru зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, правоохранительные органы РФ должны отреагировать на слова эстонского лидера.

У нас есть компетентные органы. Если в этих словах есть признаки преступлений, предусмотренных уголовным кодексом Российской Федерации, то надо соответствующим образом реагировать. Люди рассчитывают на то, что их хоть так заметят. Это политические блохи. Эти заявления — просто несерьезны, — заявил Климов.

Сенатор признался, что забыл, где находится Эстония. По его словам, он совершенно не представляет, как зовут президента этого государства, и какое это имеет значение.

Он может говорить хоть от Вселенной, от всей Солнечной системы. Пусть говорит, какая разница, — добавил Климов.

Ранее Карис заявил, что главной задачей Эстонии, как и всего коллективного Запада, является борьба с российской военной машиной. Политик пообещал сделать все, чтобы «поставить Россию на колени». В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова призвала президента Эстонии показать, как надо вставать на колени.