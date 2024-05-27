«Пусть покажет»: Захарова о желании лидера Эстонии поставить РФ «на колени» Захарова: пусть президент Эстонии Карис покажет, как надо вставать на колени

Официальный представитель МИД России призвала президента Эстонии Алара Кариса показать, как надо вставать на колени. Таким образом она отреагировала на его слова о желании Таллина поставить Россию и российского лидера Владимира Путина в соответствующее положение.

А как это [встать на колени]? Пусть покажет, — заявила Захарова.

Ранее Карис заявил, что главной задачей Эстонии, как и всего коллективного Запада, является борьба с российской военной машиной. Глава прибалтийской республики пообещал «поставить Россию на колени». Только в таком случае возможно добиться урегулирования конфликта на Украине, пояснил он.

В марте премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не станет называть Владимира Путина президентом России. Она пояснила, что, говоря о российском лидере, никакой титул не добавляет и добавлять не собирается.