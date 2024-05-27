Официальный представитель МИД России призвала президента Эстонии Алара Кариса показать, как надо вставать на колени. Таким образом она отреагировала на его слова о желании Таллина поставить Россию и российского лидера Владимира Путина в соответствующее положение.
А как это [встать на колени]? Пусть покажет, — заявила Захарова.
Ранее Карис заявил, что главной задачей Эстонии, как и всего коллективного Запада, является борьба с российской военной машиной. Глава прибалтийской республики пообещал «поставить Россию на колени». Только в таком случае возможно добиться урегулирования конфликта на Украине, пояснил он.
В марте премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не станет называть Владимира Путина президентом России. Она пояснила, что, говоря о российском лидере, никакой титул не добавляет и добавлять не собирается.