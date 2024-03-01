Журова раскритиковала отказавшуюся назвать Путина президентом главу Эстонии Журова о словах Каллас о Путине: может, для нее он выше, чем президент

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Владимир Путин

Депутат Светлана Журова осудила отказавшуюся называть Путина президентом премьер-министра Эстонии Каю Каллас. В беседе с Lenta.ru она предположила, что для Каллас российский лидер, может быть, настолько «велик», что этому нет названия.

Если мы говорим про международное право, в любом случае всегда есть президент. Может, для нее Путин выше, чем президент, что он для нее настолько велик, что нет ему названия? — отметила она.

По ее словам, сам Путин не раз подчеркивал, что считает президентом именно того, кто выбран народом.

Даже если кто-то может не нравится, его выбрала страна, — подытожила парламентарий.

Ранее Каллас заявила, что не станет называть Владимира Путина президентом России. Она пояснила, что, говоря о российском лидере, никакой титул не добавляет и добавлять не собирается.

До этого Каллас подчеркнула, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск западных стран на Украину являются сигналом России. На Западе не исключают разные варианты помощи Киеву, отметила она.