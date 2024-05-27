В Эстонии захотели «поставить Россию на колени» Президент Эстонии Карис пообещал союзникам «поставить Россию на колени»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главной задачей Эстонии, как и всего коллективного Запада, является борьба с российской военной машиной, заявил изданию YLE президент прибалтийской республики Алар Карис. Глава страны пообещал «поставить Россию на колени».

Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию <...> на колени, — подчеркнул он, добавив, что только в таком случае возможно добиться урегулирования конфликта на Украине.

На данный момент западные страны должны поддерживать санкционное давление в отношении РФ, уточнил Карис. Однако на вопрос об отправке национальных войск в зону спецоперации президент ответил уклончиво.

Это не мое решение, это даже не решение правительства. Вопрос о размещении войск будет решаться парламентом. Но украинцам не нужны западные войска, им нужно вооружение, — констатировал глава республики.

Ранее специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов объяснил, что разговоры властей Польши и стран Прибалтики о планах ввести войска на Украину в случае успеха армии РФ в зоне СВО являются необоснованными и несерьезными. По его словам, на такой шаг правительства этих государств не решатся. При этом маловероятно, что члены НАТО вступятся за своих союзников при столкновении с российской армией, заключил политолог.