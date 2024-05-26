В РФ оценили шансы отправки войск Прибалтики и Польши на Украину Политолог Михайлов: Прибалтика и Польша не решатся отправить войска на Украину

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Разговоры властей Польши и стран Прибалтики о планах ввести войска на Украину в случае успеха армии РФ в зоне спецоперации являются необоснованными и несерьезными, заявил корреспонденту ИА Регнум специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. По его словам, на такой шаг правительства этих государств не решатся.

Россия уже осуществляет успешные действия, фронт ВСУ рушится. Поэтому заявление прибалтийских стран кажется смешным. Польша вряд ли решится ввести свои войска, так как она еще не успела закупить необходимое вооружение, — отметил политолог.

При этом, согласно Уставу НАТО, если одна из стран блока отправит солдат на Украину, и они попадут под российский удар, то коллективного ответа Альянса на это не последует, уточнил Михайлов. Поэтому маловероятно, что за Польшу и прибалтийские государства кто-то вступится, добавил он.

Заявления о вводе войск политолог назвал моральной поддержкой Киева. Однако дальше слов все это не зайдет, констатировал собеседник издания.

Ранее стало известно, что власти Эстонии рассматривают возможность отправки войск на запад Украины. Таллин полагает, что в таком случае эстонские военнослужащие могли бы взять на себя тыловые задачи, указал советник президента страны по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл.