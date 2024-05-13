Власти Эстонии высказались об отправке войск на Украину Советник президента Эстонии: страна обдумывает отправку военных на запад Украины

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Вооруженные силы Эстонии

Власти Эстонии рассматривают возможность отправки войск на запад Украины, заявил в интервью изданию Breaking Defense советник президента страны по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл. По его словам, Таллин полагает, что в таком случае эстонские военнослужащие могли бы взять на себя тыловые задачи.

Обсуждения продолжаются <...>. Мы должны рассмотреть все возможности. Нам не следует ограничивать свои умы в том, что мы можем сделать, — сказал Ролл.

Он отметил, что речь идет о задачах, которые не связаны с прямым участием в боевых действиях. Эстонские солдаты могли бы переложить их на себя с украинских военных, чтобы позволить ВСУ задействовать больше подразделений непосредственно в сражениях.

Ролл добавил, что сейчас исполнительная власть Эстонии анализирует потенциальную отправку войск на Украину. По его словам, Эстония предпочла бы пойти на подобный шаг в рамках полноценной миссии НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров Европы быть готовыми в любой момент сдержать Россию, а также не исключать отправку военнослужащих на Украину. По словам политика, он надеется, что Парижу не придется вступать в боевые действия.