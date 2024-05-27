Москвичам пообещали жару до +30 градусов в ближайшие дни Синоптик Ильин: к концу рабочей недели температура в Москве повысится до +30

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К концу рабочей недели в Москве температура воздуха повысится до +30 градусов, рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. В беседе с RT он пояснил, что в столичном регионе установился солнечный антициклон и погода обещает радовать москвичей жаркими днями. При этом, по словам эксперта, осадков в городе не будет.

Температура воздуха до конца недели будет очень-очень высокой. Если сегодня в Москве воздух прогреется до +23–25 градусов, что уже выше климатической нормы на один-два градуса, то в продолжение недели температура воздуха будет повышаться и максимальное значение ожидается в пределах +25–30, — пояснил Ильин.

Синоптик также добавил, что в ночные часы температура воздуха может достигать +16 градусов. Вместе с этим ветер в течение всей рабочей недели будет слабым и без устойчивого направления. Со среды по пятницу атмосферное давление сохранится на уровне 750 мм ртутного столба, предупредил Ильин.

Ранее профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова предупредила, что аномальная жара опасна для детей и взрослых с хроническими неинфекционными заболеваниями в стадии обострения. По ее словам, особенно рискуют те, кто страдает заболеваниями щитовидной железы и ожирением. Также к категории риска относятся люди, принимающие определенные группы лекарственных препаратов, например мочегонных, добавила она.