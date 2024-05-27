Терапевт раскрыла, кому лучше не выходить из дома в жаркую погоду Терапевт Пивоварова: людям с болезнями щитовидной железы лучше не гулять в жару

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аномальная жара особенно опасна для детей и взрослых с хроническими неинфекционными заболеваниями в стадии обострения, рассказала NEWS.ru профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова. По ее словам, особенно рискуют те, кто страдают заболеваниями щитовидной железы и ожирением. Также к категории риска относятся люди, принимающие определенные группы лекарственных препаратов, например, мочегонных.

Постарайтесь не выходить на солнце с 12:00 до 16:00. Купаться в открытых водоемах: озерах, реках, это касается и моря тоже, лучше до десяти утра и после пяти вечера. Не рекомендуется находиться на солнце взрослым в течение двух часов подряд, а детям — больше часа. После полудня и до четырех вечера ограничьте физическую активность. Особенно это касается дачников. Надевайте головные уборы, — посоветовала врач.

Медик напомнила признаки теплового удара: это покраснение кожи, головокружение, слабость. Также следует насторожиться, если чувствуете тахикардию — учащенное сердцебиение, тошноту, головную боль и обморочное состояние.

Ранее терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин посоветовал гипертоникам перед наступлением летней жары обратиться к врачу, чтобы подобрать схему лечения для снижения давления. Из-за расширения сосудов лекарства могут действовать сильнее, чем обычно, предупредил он.