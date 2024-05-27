В Гидрометцентре спрогнозировали аномально жаркое начало лета в Москве Вильфанд: в Москве воздух в начале лета прогреется до июльских показателей

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Вторая половина недели в Москве ознаменуется высокой температурой воздуха, которая может достигнуть 30-градусных значений, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, такие показатели больше характерны для июля, а не для начала лета.

Если говорить о том, насколько эта температура необычна, то температура, начиная с 29-го числа, не просто соответствует концу мая или июню. Такая температура по климатическим характеристикам соответствует июлю. Очень теплая погода — как минимум на 5 градусов выше нормы, — подчеркнул Вильфанд.

Зачастую в XXI веке лето в регионе начиналось с заморозков, напомнил научный руководитель Гидрометцентра. Однако в этом году начало лета будет очень жарким, констатировал он.

Ранее Вильфанд предупреждал, что в центре европейской части России на неделе с 27 мая по 2 июня ожидается комфортная погода. Жители Москвы и Подмосковья могут рассматривать это как «компенсацию за холодину в первые недели мая», обратил внимание синоптик. В Московской, Тверской, Смоленской, Ярославской, Костромской, Владимирской и Рязанской областях в начале недели по ночам будет от 6 до 12 градусов тепла, дополнил свой прогноз научный руководитель Гидрометцентра.