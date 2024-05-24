«Компенсация за холодину»: Вильфанд о погоде в европейской части России Синоптик Вильфанд: в европейской части России ожидается комфортная погода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В центре европейской части России на неделе с 27 мая по 2 июня ожидается комфортная погода, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что жители Москвы и области могут рассматривать это как «компенсацию за холодину в первые недели мая». По его словам, уже в это воскресенье воздух прогреется до 28 градусов, но в понедельник столбики термометров опустятся до 22 градусов.

В центре европейской России будет очень комфортно. Погоду на неделе можно рассматривать как компенсацию за ту холодину, которую мы пережили в первые две недели мая. Если в воскресенье столбики термометров поднимутся до 28 градусов, то в понедельник в Москве и окрестностях похолодает из-за того, что над регионом будут господствовать северо-восточные потоки воздушных масс, — пояснил эксперт.

По словам Вильфанда, в Москве начиная со вторника температура будет повышаться до 23–27 градусов, а в последующие дни воздух прогреется до 28 градусов. Тем временем, как уточнил синоптик, в Московской, Тверской, Смоленской, Ярославской, Костромской, Владимирской и Рязанской областях в начале недели по ночам будет от 6 до 12 градусов тепла. В дневные часы в этих регионах ожидается температура от 21 до 27 градусов тепла.

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