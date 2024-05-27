«Звучит комично»: в ГД ответили на мечты Эстонии поставить РФ «на колени» Депутат Новиков: при всем желании Эстония никогда не поставит Россию на колени

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Новиков

При всем желании Эстония никогда не сможет поставить Россию на колени, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с NEWS.ru он отметил, что такие мечты Эстонии звучат комично. По его словам, если власти прибалтийского государства считают Россию своим оппонентом, им стоит высказываться по существу.

Если Эстония считает Россию своим оппонентом, то высказываться нужно по существу, давая оценки, что конкретно и почему вас не устраивает. А попытки поставить кого-то на колени заведомо означают, что у людей с внятной аргументацией плохо, и они пытаются компенсировать это острым словцом. У Эстонии нет никаких ресурсов, которые позволили бы поставить Россию на колени даже при очень большом желании. Это в значительной степени звучит комично, — отметил Новиков.

По словам парламентария, подобные заявления звучат в рамках общей антироссийской кампании Запада, которая длится из года в год. Депутат подчеркнул, что ничего нового сказано не было. Новиков допустил, что Эстония такими деструктивными идеями пытается привлечь к себе внимание в связи с отсутствием влияния, авторитета по конструктивным вопросам и возможностей.

Президент Эстонии Алар Карис ранее заявил, что главной задачей страны, как и всего коллективного Запада, является борьба с российской военной машиной. Глава государства пообещал «поставить Россию на колени». По его мнению, Западу следует поддерживать санкционное давление.