Почти 700 белгородских детей расселят по другим регионам Гладков: 690 детей из Белгородской области отправятся в Астрахань и Самару

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Автобусы с детьми из Белгородской области на площади возле железнодорожного вокзала в Тамбове

Правительство Белгородской области отправит в другие регионы группу из 690 несовершеннолетних, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, уже 24 марта 150 детей отвезут в Астраханскую область, еще 540 — в Самарскую область.

Сегодня 150 наших детей из Белгородского района выезжают в Астраханскую область, а 540 мальчишек и девчонок выезжают в Самарскую область по приглашению губернаторов Самарской и Астраханской областей, — заявил Гладков.

Губернатор Белгородской области также выразил благодарность всем, кто откликнулся на проблему. Как отметил Гладков, предполагается, что дети пробудут в Астраханской и Самарской областях около трех недель. Однако если ситуация в регионе не улучшится, они могут остаться там до конца учебного года.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области в Шебекинском городском округе выплатили денежные компенсации более 60 предприятиям, получившим повреждения при обстрелах со стороны ВСУ. Средства были получены при поддержке президента России Владимира Путина. По словам Гладкова, на поддержку предприятий направили 113 млн рублей.