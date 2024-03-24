В российском регионе компенсировали ущерб от обстрелов 60 предприятиям Гладков: поврежденные при обстрелах предприятия Белгородщины получили 113 млн рублей

Фото: t.me/vvgladkov

Правительство Белгородской области выплатило денежные компенсации более 60 предприятиям в Шебекинском городском округе, получившим повреждения при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, средства были получены при поддержке президента России Владимира Путина. Всего предприятия получили 113 млн рублей.

Завершился первый этап выдачи помощи пострадавшим предприятиям малого и среднего бизнеса Шебекинского округа. Я напомню: эти деньги мы получили при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина — 700 млн рублей. Первый этап 113 млн [рублей], 64 предпринимателя, — написал Гладков.

Глава региона добавил, что 24 марта начнется сбор документов в рамках второго этапа выплаты компенсаций. Гладков пообещал провести необходимую работу максимально быстро, чтобы материальная помощь дошла до адресатов.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении ракет, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», в небе над Белгородской областью. Как уточнили в ведомстве, всего системой ПВО было сбито 19 снарядов.