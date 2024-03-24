ПВО сбила 19 снарядов РСЗО над Белгородской областью Минобороны: ПВО уничтожила 19 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила над Белгородской областью ракеты, выпущенные ВСУ из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, было сбито 19 снарядов.

23 марта около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

23 марта Минобороны РФ информировало, что около 21:30 мск была пресечена попытка террористической атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». В воздухе над Белгородской областью уничтожили 17 реактивных снарядов.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что Вооруженные силы Украины на протяжении дня обстреливали город Грайворон, в результате их действий погибли двое мужчин. Еще два человека были серьезно ранены: у одного открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза.