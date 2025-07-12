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12 июля 2025 в 21:50

Группа детей с Кубы приедет в «Орленок» впервые за 30 лет

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Группа детей с Кубы приедет в восьмую смену во Всероссийский детский центр «Орленок», рассказал директор учреждения Александр Джеус во время празднования 65-летия центра. По его словам, это произойдет после почти 30-летнего перерыва, передает РИА Новости.

Недавно возобновилось взаимодействие с Республикой Куба. <…> Они приезжают в восьмую смену — 25 детей вместе со своими наставниками. После почти 30-летнего перерыва мы возобновили взаимодействие с Кубой, — поделился Джеус.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение министру транспорта с предложением ввести бесплатный проезд для детей к местам отдыха. По словам депутата, речь идет о бесплатном билете для одного ребенка в малодетной семье или для нескольких детей — в многодетной.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил родителям, как компенсировать часть затрат на детский лагерь через органы соцзащиты. Прежде всего, размер выплаты варьируется по регионам: в Краснодарском крае — от 50% прожиточного минимума, а в Ленинградской области — до 70% стоимости путевки. Депутат уточнил, что для получения компенсации необходимо соблюсти сроки подачи заявления и выбрать лагерь из официального реестра.

Орлёнок
детский лагерь
Куба
Россия
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Группа детей с Кубы приедет в «Орленок» впервые за 30 лет
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