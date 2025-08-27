Школьник пострадал от выстрела из сигнальной ракетницы В детском лагере школьнику выстрелили в живот из сигнальной ракетницы

В детском лагере в Ломоносове 14-летний юноша был ранен в живот выстрелом из сигнальной ракетницы, передает Telegram-канал 78. При этом пострадавший и его мать обратились за медицинской помощью только на следующий день.

По данным канала, у мальчика зафиксированы ушиб и ожог брюшной полости, вызванные пламенем, с глубиной поражения от легкой до средней степени. После проведения всех необходимых медицинских процедур школьник отказался от дальнейшего лечения в стационаре.

Подросток сообщил, что выстрел был совершен 18-летним молодым человеком, но это произошло случайно. После инцидента юноша убежал с места происшествия.

Инцидент случился в последний день смены. Костер, который обычно разводят вечером в честь прощания, отменили как наказание. Это произошло из-за того, что ранее пострадавший покурил электронную сигарету. Возможно, старший подросток выстрелил в школьника из-за обиды.

Ранее в Ингушетии 12-летний ребенок случайно выстрелил из пневматической винтовки в 15-летнего подростка. Подросток получил ранение в грудь и умер в больнице. Назначена экспертиза для уточнения причин смерти.