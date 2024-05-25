Байден отпустил новое оскорбление в адрес Путина Байден в новой речи оскорбил Путина

Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден во время выступления перед выпускниками Военной академии снова недружественно отозвался о российском лидере Владимире Путине. Так, глава Белого дома заявил, что продолжит поддерживать Украину и противостоять «тирану». Речь Байдена опубликована на странице американской администрации в Twitter (Х).

Мы стоим на стороне Украины и продолжим поддерживать ее. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем [отступить], и мы не отступим, — сказал Байден.

Американский президент также сказал, что Путин якобы рассчитывал на «раскол НАТО». Однако Байден выразил уверенность, что сегодня Североатлантический альянс стал сильнее, чем когда-либо.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что оскорбительные высказывания Байдена в адрес президента России демонстрируют бессилие Вашингтона. По его словам, администрация Штатов терпит одно фиаско за другим, и посредством агрессивной риторики выражает свое недовольство этим фактом.

Ранее газета New York Times сообщила, что отношения между США и Японией могут осложниться из-за обвинений в ксенофобии со стороны американского лидера. Глава государства заявил, что отказ принимать иммигрантов и ксенофобия подрывают экономику некоторых стран, к которым он отнес Россию, Китай, Индию и Японию.