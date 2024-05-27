Стало известно, как долго можно находиться на солнце без вреда для здоровья Врач Савкина: долго на солнце можно находиться в безопасное время до 11 утра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Долго находиться на солнце можно в безопасное время — до 11 утра и после 15 дня, рассказала в беседе со «Страстями» врач-дерматовенеролог Марина Савкина. По ее словам, злоупотребление солнечными ваннами может привести к раку кожи.

Некоторые исследователи считают, что для образования витамина D коже достаточно находиться на солнце ежедневно от 15-30 минут, но, когда УФ лучи типа В доходят до поверхности земли, а это самое опасное время для кожи, примерно с 11:00 до 15:00-16:00, — объяснила медик.

Врач отметила, что для защиты от солнечных лучей нужно носить одежду с длинными рукавами, шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки. Также следует наносить солнцезащитный крем на места, не прикрытые одеждой. Кроме того, в солнечную погоду нужно стараться находиться в тени, заключила Савкина.

Ранее врач-дерматовенеролог Анастасия Черкун заявила, что солнечные лучи значительно повреждают волосы. Она отметила, чтобы не навредить волосам летом, следует носить головной убор. Кроме того, рекомендуется реже мыть голову, чтобы не разрушать защитную пленку, а также использовать несмываемые средства для волос с SPF-фильтром и не забывать про питательные бальзамы и маски.