Названы важные правила защиты волос и кожи от солнца Врач Черкун: чтобы защитить волосы от солнца, следует реже мыть голову

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Солнечные лучи значительно повреждают волосы, заявила врач-дерматовенеролог Анастасия Черкун. По ее словам, чтобы не навредить волосам летом, следует носить головной убор. Кроме того, рекомендуется реже мыть голову, чтобы не разрушать защитную пленку, а также использовать несмываемые средства для волос с SPF-фильтром и не забывать про питательные бальзамы и маски, передает портал Doctorpiter.ru.

В волосах содержится меланин — микроэлемент, придающий цвет. Под воздействием ультрафиолета меланин начинает разрушаться, из-за чего волосы становятся блеклыми, — констатировала Черкун.

По данным портала, солнце летом бывает довольно агрессивным. Многие считают необходимым использование средств с SPF только в солнечную погоду. Однако сведения Фонда по борьбе с раком кожи свидетельствуют о том, что до 80% лучей пробиваются через облака.

Выбрать крем SPF можно с помощью ультрафиолетового индекса. Так, при показателях 1–2 можно использовать средство с пометкой «20». При индексе 3–7 нужно наносить SPF 50. Для показателей от 8 до 11 следует брать крем с пометкой «50». Индекс можно посмотреть на сайтах прогноза погоды.

Ранее израильские ученые доказали, что солнечное излучение стимулирует половое влечение. Согласно проведенным исследованиям, это создает физиологическую основу для курортных романов.