«Весь трясется»: жительница Белгорода рассказала о реакции детей на обстрел Жительница Белгорода рассказала о нервных расстройствах у детей из-за обстрелов

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Белгород, результаты обстрелов со стороны Украины

Дети из Белгорода очень боятся взрывов и обстрелов, они эмоционально на них реагируют, вскакивают ночью, рассказала NEWS.ru жительница Белгорода Элла. По ее словам, некоторые дети настолько пугаются, что у них появляются нервные заболевания. Например, она знает трехлетнего мальчика, который стал заикаться, у него появился глазной тик.

Самое страшное, когда эти взрывы происходят ночью. Ребенок спросонья подрывается с кровати, бежит в коридор. И вот он там сидит и весь трясется. А тем, кто помладше, еще хуже: ребенок моей знакомой, которому сейчас три года, начал заикаться, у него появился глазной тик, — сказала Элла.

Она добавила, что из-за постоянного стресса у детей снижается иммунитет и они начинают часто болеть. Так, например, произошло со школьниками из Белгорода, которых отправили в «Артек».

Мой ребенок, например, попал в «Артек» еще до начала эвакуации, у них там есть своя школа. Сейчас их смена уже возвращается. Там, кстати, именно белгородские дети все заболели. Просто за время сидения дома они уже стали «тепличными». Из-за стресса у детей снижен иммунитет, ведь они круглосуточно слышат весь этот грохот, — отметила Элла.

Ранее Минстрой России включил Белгород в число крупных городов с благоприятной средой для жизни без учета городов-миллионников. Рейтинг составлен за 2023 год. Белгород набрал 250 баллов по индексу качества городской среды и уступил лишь Ярославлю, Химкам и Мытищам, оказавшись на одном уровне с Тюменью.