Белгород назван одним из самых благоприятных для жизни городов России Минстрой включил Белгород в число благоприятных для жизни городов России

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

В Минстрое России включили Белгород в число крупных городов России с благоприятной средой для жизни без учета городов-миллионников. Рейтинг составлен за 2023 год.

Белгород набрал 250 баллов по индексу качества городской среды и уступил лишь Ярославлю, Химкам и Мытищам, оказавшись на одном уровне с Тюменью. В рейтинге учитывалось качество улично-дорожной сети, жилья, общегородского пространства и общественно-деловой инфраструктуры.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что почти восемь тысяч детей из приграничных районов региона уже вывезли в другие субъекты России. По его словам, часть школьников также отправят в Татарстан, Северную Осетию — Аланию и Омскую область. Он поблагодарил коллег-губернаторов за оказанную детям помощь в трудной ситуации. Гладков добавил, что получает множество положительных отзывов в связи с организацией различных программ на местах и оперативной реакцией на проблемы.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что в результате обстрела города со стороны ВСУ вечером 1 апреля повреждения получили многоэтажный дом и торговый центр. Он добавил, что за сутки повреждены не менее 82 квартир в 23 многоэтажках.