Нарезал колбасу и пырнул 83 раза: сатанист убил девочку на первом свидании

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Самаре под стражу отправлен 19-летний уроженец Тольятти Ян Ледовский, подозреваемый в убийстве 17-летней выпускницы. Молодой человек признался, что убил девушку на первом свидании. Подробности истории читайте в материале NEWS.ru.

Небольшое застолье

В ночь на 25 мая Ян и Анастасия встретились после недавнего знакомства в интернете. Они решили организовать небольшое застолье дома у брата подозреваемого, который доверил родственнику ключи от квартиры.

Молодой человек принес с собой нож, чтобы нарезать закуску на стол. Пока юноша нарезал продукты, девушка сказала ему что-то такое, что, по словам мужчины, вывело его из себя. В результате этим же ножом Ян нанес десятки ударов жертве.

После произошедшего он написал своей бабушке в Тольятти и попросил ее приехать в самарскую квартиру. Прибыв на место, женщина увидела в квартире труп, передают «Известия». Позже судебно-медицинские эксперты насчитали на теле девочки 83 ножевых ранения.

Депрессия и странные татуировки

Известно, что Ледовский до произошедшего страдал от бессонницы и депрессии, а также принимал соответствующие препараты. Не уточнялось, наблюдался ли молодой человек у психиатра и имел ли рецепты на употребляемые медикаменты.

На лбу у молодого человека вытатуирована пентаграмма. Другие части тела юноши тоже покрыты рисунками. Их содержание на суде он раскрывать не стал. Только про одно тату с подсолнухом сказал, что она посвящена маме.

Лядовский на суде настаивал, что ему нельзя находиться под стражей, поскольку его мать не сможет без него, и он не сможет без нее. При этом не уточняется, есть ли у родительницы проблемы со здоровьем.

«Мать не сможет без меня, и как я смогу без нее. Я даже в честь нее сделал татуировку — подсолнух», — сказал подозреваемый.

Также Ян утверждал, что готов пожертвовать свою почку или постоянно сдавать кровь, лишь бы его оставили под домашним арестом. Тем не менее суд арестовал молодого человека до 24 июля.

Не пришла на последний звонок

Анастасия училась в обычной средней школе Самары, пишет издание «Блокнот». Когда у ее одноклассников 25 мая проходил звонок, девочка уже была мертва. Педагоги сообщили выпускникам об этом только после праздника.

Отсутствие Анастасии на последнем звонке никого не смутило, поскольку она часто прогуливала не только школьные мероприятия, но и просыпала уроки.

«Сначала мы разозлились, что она не пришла на последний звонок. Но когда нам сказали, все внутри упало», — говорил журналистам один из одноклассников.

При этом одна из подруг Насти знала о случившемся. Более того, перед свиданием Анастасия сказала ей: «Если я к такому-то времени не выйду на связь, то меня убили». После обозначенного времени подруга забила тревогу, и девушку начали искать. 29 мая ее похоронили.

Издание «ВолгаНьюс» отмечает, что выпускница хотела стать следователем. Также она хорошо рисовала и увлекалась рисунками в стиле аниме. Родственники не исключают, что на почве интереса к аниме у девушки и мог завязаться диалог с Яном.

Читайте также:

Зарезал в ЗАГСе: что известно об убийце жены из Саянска, над кем издевался

Резня в магазине, храме и на набережной: самые громкие убийства за 30 мая

Зоосадист в Приморье зарабатывает на видео с убийствами животных