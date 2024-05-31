Зоосадист в Приморье зарабатывает на видео с убийствами животных

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В мессенджере Telegram появился канал, в котором обезличенный житель Приморья предлагает покупать у него контент с убийством животных, передает портал VLADIVOSTOK1.RU. Житель города Артема рассказал изданию, что убийствами четырехлапых занимается молодой человек по имени Герман, проживающий во Владивостоке. На сообщения он не отвечает, а только присылает фото убитых собак и кошек.

Уточняется, что всего в прайс-листе живодера 16 изощренных способов убийств. За забивание собаки камнями он просит пять тысяч рублей. Снять на видео, как он топит или расстреливает животное, стоит 10 тысяч рублей.

В полицию, по данным портала, никто с заявлениями на садиста не обращался. Установить местонахождение трупов животных, видео с которыми душегуб выкладывает в своем канале, не получилось. Сообщения с проклятиями от приморцев он не читает.

Ранее в Челябинске, в лесополосе у поселка Развязка, местная жительница обнаружила капище с трупами собак. Она предположила, что животных специально убивают живодерскими методами. При этом в сообществе «Челябинский Портал Защиты Животных» волонтеры пишут, что женщина, обнаружившая трупы псов, не идет на сотрудничество и просит забыть об этой истории.