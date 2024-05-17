Зарезал в ЗАГСе: что известно об убийце жены из Саянска, над кем издевался

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В городе Саянске Иркутской области мужчина зарезал жену во время бракоразводного процесса в ЗАГСе. Известно, что убийце 25 лет, а его бывшей супруге — 21 год. Подробности читайте в материале NEWS.ru.

Поженились месяц назад

Молодая семья пришла в ЗАГС города Саянска 16 мая. Девушка планировала развестись с человеком, за которого вышла замуж менее месяца назад, в апреле. Супруг же готовился завершить семейную жизнь неправовым способом. Он достал нож и несколько раз ударил им жену. Она скончалась на месте до приезда скорой.

«Предварительно установлено, что в утреннее время молодая пара пришла в службу ЗАГС для подачи заявления о расторжении брака. В какой-то момент молодой человек достал нож и нанес множественные удары своей 21-летней супруге. От полученных травм девушка скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в Следственном комитете.

На видео с места убийства мужчина признается в содеянном и соглашается с задержанием.

У убитой девушки остался 11-месячный ребенок.

С детства был агрессивный

Знакомая подозреваемого рассказала NEWS.ru, что мужчина с детства был агрессивным. Собеседница отметила, что училась вместе с ним и из-за постоянных унижений с его стороны была вынуждена перевестись в другое учебное заведение.

«Я его знаю очень давно, мы учились и росли вместе. Из-за постоянных издевательств надо мной и унижений с его стороны пришлось перевестись в другое учебное заведение. Он мог подойти и пнуть меня со всей силы. Это не было так безобидно, как дернуть девочку за косичку. Были насильственные действия», — пояснила знакомая подозреваемого.

По словам девушки, его мать при этом адекватный человек, мастер спорта по тяжелой атлетике. Около года назад мужчина переехал в общежитие со своей бабушкой, которую регулярно избивал и доводил до слез. Кроме того, она уточнила, что подозреваемый употреблял запрещенные вещества.

«Бабушка очень сильно похудела, потому что он забирал у нее всю пенсию, чтобы купить себе запрещенные вещества. Его досуг постоянно проходил в подъезде после употребления веществ с его несовершеннолетними друзьями», — заключила знакомая.

Был ревнивый и дрался до последнего

Издание MK.RU вышло на бывшую девушку подозреваемого, с которой он встречался в мае — ноябре 2023 года. Она не выдержала его ревности. Он требовал от девушки рассказать обо всех знакомых, отслеживал каждый шаг и скандалил, когда шла гулять без него.

«Даже когда в компании мы сидели, он следил, с кем и сколько я разговариваю. Мог при других спросить, почему я общаюсь не с ним. <...> Он красивый, умеет хорошо разговаривать. Знает много стихов, сам пишет. Любой может понравиться. Но его нутро...» — рассказала бывшая девушка подозреваемого.

При этом девушка отмечает, что всю неадекватность подозреваемый особенно проявлял в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, мужчина дрался со всеми по малейшему поводу и не особо выбирал соперников по комплекции.

«Его отклонения никак не проявлялись. Агрессивным он становился, когда выпьет. Даже немного. Дрался со всеми, кто косо посмотрит. При этом для него не имело значения, бугай перед ним стоит или хиляк. Бился до последнего. У него была поговорка: „Не вывозишь — бери палку“. Однажды шваброй избил мужика», — рассказала девушка.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Читайте также:

Сожитель до смерти избил известную певицу

Россияне оценили связь решения властей с ростом домашнего насилия

«Прижигал меня»: россиянка сбежала из дома от пыток электрошокером