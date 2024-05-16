Знакомая поделилась подробностями о жизни иркутянина, убившего жену в ЗАГСе Знакомая убившего жену в ЗАГСе иркутянина: он был агрессивным с детства

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Знакомая жителя Иркутской области, который убил собственную жену в ЗАГСе, рассказала NEWS.ru, что мужчина с детства был агрессивным. Собеседница издания отметила, что училась вместе с ним и из-за постоянных унижений с его стороны была вынуждена перевестись в другое учебное заведение.

Я его знаю очень давно, мы учились и росли вместе. Из-за постоянных издевательств надо мной и унижений с его стороны пришлось перевестись в другое учебное заведение. Он мог подойти и пнуть меня со всей силы. Это не было так безобидно, как дернуть девочку за косичку. Были насильственные действия, — пояснила знакомая подозреваемого.

По словам собеседницы издания, его мать при этом адекватный человек, мастер спорта по тяжелой атлетике. Как отметила женщина, около года назад мужчина переехал в общежитие со своей бабушкой, которую регулярно избивал и доводил до слез. Кроме того, она уточнила, что подозреваемый употреблял запрещенные вещества.

Бабушка очень сильно похудела, потому что он забирал у нее всю пенсию, чтобы купить себе запрещенные вещества. Его досуг постоянно проходил в подъезде после употребления веществ с его несовершеннолетними друзьями, — заключила собеседница издания.

Ранее сообщалось, что житель Иркутской области зарезал жену во время бракоразводного процесса в ЗАГСе. Инцидент произошел в Саянске, пара прожила вместе меньше месяца. 25-летний мужчина и 21-летняя девушка поженились в апреле, однако утром 16 мая пришли подавать на развод. В какой-то момент супруг достал нож и несколько раз ударил им жену.

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