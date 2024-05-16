Муж зарезал жену во время расторжения брака спустя месяц после свадьбы СК: россиянин зарезал жену во время расторжения брака в ЗАГСе

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Житель Иркутской области зарезал жену во время бракоразводного процесса в ЗАГСе, сообщает региональный СК. Как отмечается, инцидент произошел в Саянске, пара прожила вместе меньше месяца.

По данным канала, 25-летний мужчина и 21-летняя девушка поженились в апреле, однако утром 16 мая пришли подавать на развод. В какой-то момент супруг достал нож и несколько раз ударил им жену. Она скончалась на месте до приезда скорой. Убийцу задержали.

В селе Селедково Красноярского края ранее 46-летний мужчина зарезал 52-летнюю сожительницу из-за того, что она выпила весь алкоголь в доме. Мужчина попытался скрыть убийство. Он переодел женщину в чистую одежду и уложил в кровать, после чего наутро сообщил соседям о ее смерти. Прибывшие на место правоохранители заподозрили, что смерть носит криминальный характер. На допросе он признался в содеянном.

Ранее СМИ писали, что священник храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского жестоко убил жену в городе Нижнекамске в Татарстане. Мотивом убийства стала ревность. Мужчина зарезал жену, расчленил, а затем спрятал голову в холодильнике, где ее нашли дети супругов. С 2019 года мужчина руководил отделом по тюремному служению Чистопольской епархии.