Священник зарезал и расчленил жену из ревности Mash: священник из ревности расчленил жену в Нижнекамске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что священник Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского жестоко убил жену в городе Нижнекамск в Татарстане. По данным канала, на место убийства прибыли полицейские, предварительной причиной произошедшего называют ревность супруга.

Mash сообщает, что мужчина сначала зарезал жену, а потом расчленил, затем он спрятал голову в холодильнике, где ее потом нашли дети супругов. По данным канала, священник переехал в Татарстан из Мурманской области, в 2016 году его наградили правом ношения наперсного креста за верную работу на благо РПЦ. Mash сообщает, что с 2019 года мужчина руководил отделом по тюремному служению Чистопольской епархии.

Ранее женщина пырнула своего супруга ножом во время ссоры на отдыхе в Новороссийске. В момент конфликта оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в суде женщина призналась, что не помнит большую часть произошедшего.

По словам обвиняемой, супруг дважды ее ударил, после этого у нее случился провал в памяти. Далее женщина помнит лишь то, что муж вытаскивает из себя нож и выбрасывает его. Звонить врачам гражданка не стала. Вместо этого она пошла искать прохожих, которых попросила помочь «человеку в кустах». Пока свидетели вызывали скорую помощь, женщина ушла. За убийство супруга ее осудили на семь лет и шесть месяцев колонии общего режима.