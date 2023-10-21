Зарезанному супругой мужчине пришлось «ждать» помощи в кустах от прохожих Женщина пырнула мужа во время пьяной ссоры на отдыхе в Новороссийске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина пырнула своего супруга во время ссоры на отдыхе в Новороссийске, сообщает Telegram-канал Kub Mash. В момент конфликта оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в суде женщина призналась, что не помнит большую часть произошедшего.

По словам обвиняемой, супруг дважды ее ударил, после этого у нее случился провал в памяти. Далее женщина помнит лишь то, что муж вытаскивает из себя нож и выбрасывает его. Звонить врачам гражданка не стала. Вместо этого она пошла искать прохожих, которых попросила помочь «человеку в кустах».

Пока свидетели вызывали скорую помощь, женщина ушла. За убийство супруга ее осудили на семь лет и шесть месяцев колонии общего режима.

Ранее в Москве женщина убила друга, к которому приехала в гости. Она нанесла погибшему один удар ножом в ходе возникшей ссоры. В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело.

В Сочи тем временем произошел инцидент с помилованным бойцом ЧВК «Вагнер». В ходе ссоры мужчина напал на своего соседа. Ему удалось порезать оппоненту плечо. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.