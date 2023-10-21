Москвичка отправится в тюрьму после неудачного визита к другу Жительница Москвы пришла в гости к другу и зарезала его ножом

Фото: t.me/moscowproc

Жительница Москвы убила друга, к которому приехала в гости накануне, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. Женщина нанесла товарищу один удар ножом в ходе возникшей ссоры. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ночью в квартире жилого дома на ул. Ереванская 49-летняя женщина в ходе возникшей ссоры нанесла ножом один удар своему знакомому, к которому приехала в гости. В результате мужчина 1982 г.р. скончался на месте. Женщина задержана, ее привлечение к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) на контроле в Нагатинской межрайонной прокуратуре, — говорится в сообщении.

Ранее в Нижней Салде Свердловской области 17-летний студент техникума зарубил топором сожителя своей матери. Причиной трагедии стало то, что отчим подростка спаивал родительницу. Знакомые семьи подтвердили, что обвиняемый давно испытывал неприязнь к мужчине, злоупотреблявшему алкогольными напитками.

Молодой человек нанес сожителю матери около 20 ударов топором. Студента описывают как спокойного и адекватного человека. При этом известно, что его мать действительно злоупотребляла спиртным. Из-за этого женщина даже продала жилье, доставшееся ей по наследству.