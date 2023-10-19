Подросток забил отчима топором на Урале за спаивание матери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Нижней Салде Свердловской области 17-летний студент техникума зарубил топором сожителя своей матери, сообщает KP.RU. По предварительной версии, причиной трагедии стало то, что 40-летний отчим пристрастил к алкоголю мать молодого человека.

Как рассказали изданию знакомые семьи, юноша давно испытывал неприязнь к отчиму. Тот злоупотреблял спиртным и втянул в алкоголизм мать подростка, из-за чего та даже продала доставшееся ей по наследству жилье. В результате 13 октября студент нанес сожителю своей матери около 20 ударов топором.

По словам знакомых подростка, а также его матери, он всегда был «спокойным и активным» и ничто в его поведении не предвещало кровавой трагедии.

Он казался адекватным парнем. Окончил первый курс, все было нормально с ним, — рассказали изданию друзья студента.

Верхнесалдинский районный суд предъявил юноше обвинение по статье 105 УК «Убийство», избрав ему меру пресечения в виде домашнего ареста. До окончания следствия подросток будет жить у дяди.

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