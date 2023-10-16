Челнинец избил соседа и бросил умирать в луже крови РЕН ТВ: челнинец до смерти избил соседа за «плохое содержание квартиры»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Набережных Челнах 31-летний мужчина избил соседа за «плохое содержание квартиры» и бросил умирать в лужах крови возле входной двери, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Мужчины арендовали одну жилплощадь.

Молодой сосед не стерпел «плохого содержания квартиры» и принялся жестоко избивать другого жителя. Окровавленное тело он оставил прямо в коридоре, рядом с входной дверью, — пояснил источник.

56-летний пострадавший получил тяжелые травмы и умер до приезда скорой помощи.

Ранее 59-летняя жительница Белгородской области разбила соседу голову металлическим ковшом. Против женщины было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Между соседями была неприязнь, которая усугубилась после того, как мужчина установил на крыше дома систему слива. Женщина пришла в ярость, когда обнаружила, что вода после дождя стала стекать на будку ее собаки. Она несколько раз ударила 35-летнего соседа ковшом по голове.

В Красноярском крае мужчина на глазах у соседки обухом топора забил до смерти ее шестилетнюю дочь. Он заявил, что «она инопланетянин и ее нужно убить». Злоумышленник был задержан.