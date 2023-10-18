Экс-боец ЧВК «Вагнер» напал с ножом на соседа в Сочи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Помилованный боец ЧВК «Вагнер» в ходе ссоры напал с ножом на своего соседа в Сочи, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня». По данным канала, в его отношении возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).

Инцидент произошел 13 октября в общежитии группы строительных компаний «Гарант» в Сочи, куда мужчина переехал после возвращения из зоны боевых действий и получения указа о помиловании. Экс-боец повздорил с соседом и напал на него с ножом. Лезвие порезало его оппоненту плечо.

Полиция задержала мужчину и возбудила против него уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровья. Суд избрал ему меру пресечения в виде обязательства о явке. Теперь ему грозит до двух лет колонии.

Экс-боец ЧВК «Вагнер» является уроженцем Костромской области. По данным канала, контракт с частной военной компанией он подписал в июле 2022 года. До этого он отсидел девять лет в колонии в Тульской области. Его судили за воинское преступление, убийство и неуплату налогов в крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области бывший боец ЧВК «Вагнер» напал с ножом на двух знакомых во время застолья. Пострадавших госпитализировали, в каком они состоянии, не уточняется.