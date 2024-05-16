Россияне оценили связь решения властей с ростом домашнего насилия ФОМ: 30% россиян увидели рост домашнего насилия после его декриминализации

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Около трети россиян (30%) выразили мнение, что число эпизодов домашнего насилия стало больше после того, как его перестали расценивать как уголовное преступление, следует из опроса фонда «Общественное мнение». В то же время 6% опрошенных считают наоборот, 40% респондентов не увидели изменений.

Декриминализовали домашнее насилие в РФ в 2017 году. С тех пор уголовное наказание предполагается только за второй и последующие случаи побоев.

30% респондентов думают, что после того, как семейные побои перестали расцениваться как уголовное преступление, их стало больше, 6% — что меньше, 40% полагают, что в этом отношении ничего не изменилось, — говорится в сообщении.

Также 67% граждан РФ заявили, что физически наказывать детей школьного возраста недопустимо. Этот показатель один в один сходится с мнением по этому вопросу, которого придерживались россияне в 2008 году. Однако 27% посчитали, что в ряде случаев это все же допустимо, в 2008-м с этим утверждением согласились 26%.

2% респондентов рассказали, что в их семье бывают случаи применения силы во время ссор между супругами. 12% сообщили о знакомых, где муж бьет жену, 3% — женщина бьет супруга. Около 8% отметили, что знают семьи, где супруги применяют силу друг к другу.

Еженедельный опрос ФОМнибус проводился 26–28 апреля 2024 года в 53 субъектах РФ методом поквартирного обхода. В нем приняли участие 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

В России не наблюдается вызывающих беспокойство показателей о домашнем насилии, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что опирается на данные правоохранительных органов.

Спустя четыре дня телеведущая Ксения Бородина выступила за принятие закона о домашнем насилии в России после убийства женщины, которое, предположительно, совершил ее муж, экс-кандидат в депутаты Тверской гордумы Евгений Никольский. Бородина сообщила, что мужчина на почве ревности ударил супругу ножом в шею и сразу же написал об этом в своем блоге. Телеведущая отметила, что подобных случаев становится «все больше».