«Подобных случаев все больше»: Бородина об убившем жену ревнивце из Твери Бородина выступила за принятие закона о домашнем насилии в России

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Телеведущая Ксения Бородина в Telegram-канале выступила за принятие закона о домашнем насилии в России после убийства жены, которое, предположительно, совершил экс-кандидат в депутаты Тверской гордумы Евгений Никольский. Бородина сообщила, что мужчина на почве ревности ударил супругу ножом в шею и сразу же написал об этом в своем блоге. Телеведущая отметила, что подобных случаев становится «все больше».

У пары осталась 11-месячная дочь. Может, и у нас теперь примут закон о домашнем насилии, потому что подобных случаев становится все больше и больше. И они должны подвергаться огласке, женщины не должны бояться обращаться за помощью, — сообщила Бородина.

Ранее сообщалось, что общественный деятель и бывший кандидат в депутаты гордумы от фракции «Справедливая Россия» Твери Евгений Никольский, в соцсетях которого появилось признание в убийстве жены, был госпитализирован с травмами. Его избил домкратом брат убитой женщины. Ее тело обнаружили у школы в селе Емельяново.

Никольский ударил супругу ножом в шею в ходе ссоры утром 20 апреля. В этот момент рядом находился брат погибшей, он пытался оказать помощь сестре, но тщетно. Никольский мешал ему, и тогда тот несколько раз ударил общественника подвернувшимся домкратом.

Судя по тексту послания, которое было размещено в аккаунте Никольского позже, мотивом убийства стала ревность. В сообщении также указана просьба позаботиться о его маленькой дочери. Мужчину задержали.