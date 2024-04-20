Baza: шурин Никольского избил его домкратом после признания в убийстве жены

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что общественный деятель и бывший кандидат в депутаты гордумы Твери Евгений Никольский, в соцсетях которого появилось признание в убийстве жены, был госпитализирован с травмами. По данным канала, его избил домкратом брат убитой женщины. Как отмечает Baza, ее тело обнаружили у школы в селе Емельяново.

Как пишет Baza, Никольский ударил супругу ножом в шею в ходе ссоры утром 20 апреля. По данным канала, мотивом послужила ревность. Отмечается, что вскоре после случившегося он оставил на своей странице во «ВКонтакте» пост, в котором признался в убийстве женщины.

Как утверждают авторы канала, в этот момент рядом находился брат погибшей, он пытался оказать помощь сестре, но тщетно. По данным Baza, Никольский мешал ему, и тогда тот несколько раз ударил общественника подвернувшимся домкратом.

Telegram-канал Mash ранее обратил внимание, что на странице общественного деятеля и экс-кандидата в депутаты гордумы Твери от фракции «Справедливая Россия» Евгения Никольского во «ВКонтакте» появился пост с признанием в убийстве своей супруги. Судя по тексту послания, который размещен в его аккаунте, мотивом стала ревность. В сообщении также указана просьба позаботиться о его маленькой дочери. По данным РЕН ТВ, мужчину задержали.