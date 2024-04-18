Песков оценил ситуацию с домашним насилием в России Песков: в России нет тревожных тенденций всплеска домашнего насилия

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В России не наблюдается вызывающих беспокойство показателей о домашнем насилии, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что опирается на данные правоохранительных органов, передает ТАСС.

Среди вызывающих обеспокоенности показателей эти виды насилия никак не фигурировали [на заседании коллегии МВД], — сказал Песков.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратила внимание, что в России законопроект о домашнем насилии много раз вносили на рассмотрение ГД, однако он ни разу не доходил до последнего чтения, потому что сейчас достаточно действующих статей Уголовного кодекса.

Останина уточнила, что одна из проблем в законе о домашнем насилии заключается в том, что женщины могут принести заявление на своего супруга о рукоприкладстве, а спустя время забрать его, потому что понимают, что останутся одни. Кроме того, эта тема не находит большой поддержки со стороны общества, хотя предложения о выделении домашнего насилия уже много раз появлялись, объяснила представитель Госдумы.

Вместе с тем юрист Александр Хаминский выразил мнение, что в России необходимо ввести уголовную ответственность за сталкинг — преследование жертвы насильником. Он предложил дополнить статью 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) соответствующей частью.