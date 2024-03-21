В России предложили наказывать за сталкинг В московском Центре правопорядка предложили ввести ответственность за сталкинг

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В России необходимо ввести уголовную ответственность за сталкинг — преследование жертвы насильником, заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он предложил дополнить статью 30 Уголовного кодекса РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) соответствующей частью.

Более конкретный закон, очевидно, нужен. Вполне можно дополнить 30 статью УК РФ, которая как раз и предусматривает ответственность за приготовление и покушение, той частью, которая бы предусматривала ответственность за сталкерство, — отметил он.

Юрист указал, что по всей России насчитываются сотни тысяч случаев домашнего насилия, но механизма профилактики таких правонарушений в стране нет. Он отметил, что уголовные дела по преступлениям такой направленности возбуждают лишь после убийства или нанесения тяжелых травм.

Хаминский отметил, что в Госдуму был внесен законопроект о запрете на приближение. По его словам, административные штраф и арест на 15 суток должны стать существенной мерой профилактики таких правонарушений.

Конституционный суд в феврале постановил, что нижестоящие суды могут запрещать обидчикам посещать места, где регулярно бывают потерпевшие, а также запрещать им приближаться к жертвам на определенное расстояние. Жалобу в высший судебный орган подала Ольга Б., которая пострадала от бывшего партнера.