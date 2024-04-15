Названы причины, почему в России до сих пор нет закона о домашнем насилии Депутат Останина: в вопросе о домашнем насилии сейчас достаточно статей УК

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В России законопроект о домашнем насилии много раз вносили на рассмотрение Госдумы, однако он ни разу не доходил до последнего чтения, потому что сейчас достаточно действующих статей Уголовного кодекса, считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Как отметила она в беседе с «360», домашнее насилие не должно отличаться от других видов преступлений.

Почему должно отличаться наказание для человека, который груб с окружающими и ведет себя так же по отношению к семье и детям? — отметила депутат.

Останина уточнила, что одна из проблем в законе о домашнем насилии заключается в том, что женщины могут принести заявление на своего супруга о рукоприкладстве, а спустя время забрать его, потому что понимают, что останутся одни. Кроме того, эта тема не находит большой поддержки со стороны общества, хотя предложения о выделении домашнего насилия уже много раз появлялись, объяснила представитель Госдумы.

Ранее сенат Казахстана принял в первом и втором чтениях законопроект, предполагающий криминализацию семейно-бытового насилия в республике. Документ призван изменить правовые, экономические, социальные, институциональные и организационные основы политики государства в отношении обеспечения прав женщин и безопасности детей.