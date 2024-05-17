«Прижигал меня»: россиянка сбежала из дома от пыток электрошокером В Березниках мужчина пытал сожительницу электрошокером

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница города Березники Пермского края сбежала из дома, где сожитель пытал ее электрошокером, сообщает паблик «ЧП Березники». Пострадавшая опубликовала фотографии с ожогами от удара электрошокером. Также известно, что мужчина списал с ее карты все деньги и отнял ключи от квартиры.

Все пишут, сама ушла из дома. Вот прикрепила фото того, в каком состоянии я там находилась. В прошлую субботу он меня прижигал электрошокером, а в воскресенье выставил из дома. Выгнал без ключей, документов, телефона. На карте были деньги, но он даже их вывел через телефон, — рассказала пострадавшая.

При этом девушка отмечает, что мужчина даже не прописан в ее квартире. При этом недвижимость принадлежит ей и их общим детям.

Пишете вызывать полицию, я, естественно, ее вызывала, но они говорят — это отец и мы не можем его выгнать, но он не прописан в этой квартире. У детей фамилия моя, квартира моя и детей. Отчество его, — рассказала пострадавшая.

Пострадавшая рассказала aif.ru, что много раз обращалась в полицию, но правоохранители бездействуют. При этом детей супруг не бьет. Сейчас девушка живет у своей подруги. Бывшая соседка поделилась с журналистами, что пострадавшая регулярно подвергалась избиениям со стороны мужа. Однажды он выгнал ее из квартиры в одних трусах. Полицию в тот день тоже вызвали, но она так и не приехала, утверждает соседка.

Ранее житель города Нерчинска в Забайкальском крае избил свою сожительницу из-за ревности к ростовой кукле, с которой она танцевала на праздновании своего дня рождения. После этого он напал на бабушку пострадавшей, которая пыталась защитить внучку. На суде сожительница встала на защиту нападавшего, заверив, что они уже помирились, и попросила не наказывать того сурово. В итоге он получил 10 месяцев тюрьмы.