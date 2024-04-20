Житель Забайкалья приревновал сожительницу к кукле и избил Житель Забайкалья избил сожительницу из-за ревности к кукле

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Житель города Нерчинска в Забайкальском крае избил свою сожительницу из-за ревности к кукле, сообщает пресс-служба местного суда. После этого он напал на бабушку пострадавшей, которая пыталась защитить внучку. Мужчина ранее уже был судим за управление автотранспортом в нетрезвом виде. На суде сожительница встала на защиту нападавшего, заверив, что они уже помирились, и попросила не наказывать того сурово. В итоге он получил 10 месяцев тюрьмы.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Отмечается, что подсудимого разозлило, как его сожительница танцевала вокруг ростовой куклы на праздновании своего дня рождения, и нанес ей не менее семи ударов в область головы. Потерпевшая, спасаясь от нападения, убежала в соседнюю комнату, где спали ее бабушка и дедушка, и заперла за собой дверь. Но мужчина сломал стекло в двери, открыл замок и продолжил наносить побои потерпевшей. Бабушка проснулась от шума и хотела защитить внучку, в итоге подсудимый дважды ударил пенсионерку по лицу.

На суде избивший признал вину. Обе женщины встали на его защиту и подчеркнули, что претензий не имеют.

Как пишет Telegram-канал «Сибирский Экспресс», суд не называет имя подсудимого, но под описание попадает местный житель по имени Александр Некрасов. Канал указывает, что ранее в судебных материалах он фигурировал как «волонтер в сборе гуманитарной помощи военнослужащим на СВО».

До этого в Чувашии лишили статуса помощника депутата городского совета Маркела Егорова после того, как он избил свою сожительницу в присутствии их полуторагодовалой дочери. В ходе ссоры 37-летний мужчина вытащил женщину из салона авто и бросил ее в грязь, а после, применив силу, затащил ее обратно. Все случилось на глазах случайных очевидцев.