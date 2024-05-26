Юный самарчанин с пентаграммой на лбу зарезал школьницу Парня с пентаграммой на лбу подозревают в жестоком убийстве школьницы в Самаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самаре задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в убийстве школьницы перед последним звонком, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. На допросе молодой человек признался в содеянном.

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 мая 2024 года подозреваемый, находясь по месту жительства своего брата в городе Самаре, нанес не менее 60 ножевых ранений 17-летней девушке, от которых она скончалась на месте преступления, — сказано в сообщении.

В данный момент решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. По предварительным данным, у задержанного на лбу есть татуировка в виде пентаграммы, а также две надписи под глазами. На допросе он также заявил, что правоохранители сказали ему о 83 ножевых ударах, которые были нанесены школьнице. По словам молодого человека, в момент преступления он был в «состоянии аффекта».

Ранее в селе Инарки Ингушетии задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве подростка. Отмечается, что мужчина выстрелил из карабина в машину, когда в ней находился 14-летний мальчик. Юношу госпитализировали, но он скончался в больнице от ранения в живот.