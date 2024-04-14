В Ингушетии пьяный мужчина застрелил подростка из карабина В Ингушетии мужчина выстрелил из карабина в машину и попал в подростка

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В селе Инарки Ингушетии задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве подростка, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Отмечается, что мужчина выстрелил из карабина в машину, когда в ней находился 14-летний мальчик. Юношу госпитализировали, но он скончался в больнице.

Около полуночи 13 апреля в селе Инарки Малгобекского района на улице Хамхоева находившийся в состоянии алкогольного опьянения 43-летний местный житель, поссорившись на почве внезапно возникших неприязненных отношений с 58-летним односельчанином, выстрелил в припаркованную автомашину Volkswagen, принадлежащую оппоненту, — сказано в сообщении.

По данным следствия, мужчина стрелял из охотничьего гладкоствольного карабина «Сайга-12С» 12-го калибра. Оружие было зарегистрировано. Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее в Сургуте убили местного предпринимателя. Его застрелили около жилого дома №55 на проспекте Мира. Отмечается, что в мужчину выстрелили около пяти раз, он скончался на месте до прибытия медиков. По мнению вдовы убитого, причиной нападения мог стать конфликт мужа с конкурентами по бизнесу.

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