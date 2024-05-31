Труп няни и унижение мочой: что дети-преступники натворили в мае

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Изнасилование в лесу, пытки и домогательства с электрошокером, отправление малой нужды на человека, убийство няни — в таких преступлениях в уходящем месяце подозревали подростков. NEWS.ru подготовил дайджест событий из мира детского насилия.

Изнасиловали второклассника в березовой роще

В Тогучинском районе Новосибирской области трое подростков надругались над второклассником в березовой роще, угрожая ему ножом. Инцидент произошел 24 мая после последнего звонка в школе. Известно, что пострадавший мальчик появился в поселке недавно.

Подозреваемых не могут заключить под стражу, поскольку им еще не исполнилось 14 лет. Зачинщик изнасилования ранее уже неоднократно отправлялся в специнтернат.

Помочились на школьника и заставляли его есть землю

18 мая в Казани 12-летнего мальчика били и унижали на камеру. Подростки раздели школьника, заставили взять в рот свои трусы и помочились на него. Ребенка решили проучить за замечание, которое он сделал хулиганам, — подростки пинали мяч в сторону людей.

Сначала трое несовершеннолетних потащили пострадавшего в лес, затем к ним присоединились девочки, включившие камеру на своих смартфонах. Ребенка ударили порядка 40 раз, надругались над ним и заставляли есть землю. Когда школьник отказался брать чернозем в рот, его избили палкой. Напоследок хулиганы сняли с пострадавшего цепочку с крестиком и ушли, а ребенок смог выйти из кустов и попросить о помощи только через полчаса. Все обидчики уже установлены и найдены, а двое из них ранее уже были поставлены на учет за кражи.

«Золотого» ребенка подозревают в жестоком убийстве няни

В элитном московском поселке Зимний Сад подростка подозревают в убийстве домработницы, нанятой его отцом. Бывшая учительница английского переехала из Белгорода в Москву два года назад, чтобы следить за домохозяйством и ребенком из богатой семьи. По версии следствия, 16-летний подросток нанес ей 23 удара ножом и добил битой.

После убийства подозреваемый решил сбежать из дома, оставив труп домохозяйки в котельной. Объяснить причины своего поступка он не смог, а давать показания не стал. Предполагается, что причиной стала незначительная ссора. При этом напряженных отношений между мальчиком и женщиной не было.

Убил девочку куском стекла на глазах у матери

7 мая в городе Старая Русса Новгородской области девятилетний мальчик из окна пятого этажа скинул на девочку кусок стекла. Девочку не смогли спасти. Она получила открытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и ушиб мозга.

Жильцы дома рассказывают, что мальчик часто что-то скидывал из окна. Годом ранее он сбросил на женщину ножку стула. Известно, что ребенок наблюдается у психиатра. Также он числится на учете за причинение легкого вреда здоровью.

Случайно застрелил пятилетнего брата

28 мая в дагестанском селе Червленные Буруны семилетний школьник случайно застрелил пятилетнего брата. Старший решил поиграть пневматическим оружием, но ненароком выстрелил в сторону родственника. Прокуратура начала проверку.

Запинали бездомных до смерти

В городе Зеленогорске Красноярского края двое молодых людей в возрасте 17 и 19 лет приговорены к срокам от 9 до 10 лет лишения свободы за убийство двух бездомных. В январе 2024 года они наткнулись на мужчин в общественном туалете и решили их избить.

Пострадавшие не оказывали сопротивления при ударах, которые приходились по всему телу. Спустя некоторое время молодые люди сходили за алкогольной «добавкой», выпили и вернулись на место преступления, чтобы продолжить издевательства.

Преступники раздели своих жертв, били об их головы стеклянные бутылки, а после положили друг на друга и скрылись с места убийства. Погибшим было 46 и 47 лет. Старший по возрасту виновный получил 10 лет колонии строгого режима, а младший — девять лет лишения свободы. Кроме того, им был назначен штраф.

Разнесли лагерь в Башкирии

Примерно пять-шесть подростков из Белгорода устроили погром в башкирском лагере «Орленок» после того, как узнали о скором отъезде. Дети разбросали мусор по комнатам, сорвали с окон москитные сетки, разбили раковины, выбросили из окон стулья.

На опубликованных в Сети видео слышно, как женщина, предположительно вожатая, кричит на мальчиков, снимающих с окна москитную сетку. Подростки не отреагировали на замечания взрослых и продолжали громить корпус. Воспитатели были вынуждены вызвать полицию.

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Сбил пенсионерку на автомобиле мертвеца

В Твери задержали 17-летнего подростка, который сбил 73-летнюю пенсионерку, когда у него отказали тормоза. Он вывернул руль, чтобы не выехать на встречную полосу, но в итоге наехал на пожилую женщину. Испугавшись ответственности, молодой человек ретировался с места ДТП.

Подросток в силу возраста не имел прав для управления автомобилем. При этом собственник авто числится мертвым. Против молодого человека начаты административное и уголовное разбирательства.

Раздели девочку и били электрошокером

21 мая в Красногорске двое подростков 15 и 16 лет напали на несовершеннолетнюю знакомую, которая подсела к ним в автомобиль. Молодые люди нанесли ей несколько ударов электрошокером, чтобы она не сопротивлялась во время домогательств.

Мать девочки вместе с племянницей отправилась искать дочь спустя два часа после того, как та ушла из дома. По дороге они встретили молодых людей, которые сказали, что девочка сидит в машине неподалеку. Внутри автомобиля находились подростки, которые заявили, что не знают, где находится пострадавшая, но мать увидела полуобнаженную дочь в салоне авто. Подростки вышли из авто и стали оскорблять женщину, а после сели в другую машину и уехали.

Полицейские нашли электрошокер неподалеку от места происшествия. Возбуждено дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

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