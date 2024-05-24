В Твери подросток отвез подругу на выпускной и сбил пенсионерку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Твери задержали 17-летнего подростка, который сбил 73-летнюю пенсионерку, когда у него отказали тормоза, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции региона. Молодой человек вывернул руль, чтобы не выехать на встречную полосу, но в итоге наехал на пожилую женщину. Испугавшись ответственности, молодой человек ретировался с места ДТП.

В какой-то момент на автомобиле отказали тормоза и во избежание столкновения с автомобилем он вывернул руль вправо, где и произошел наезд на пешехода. Испугавшись ответственности, юноша покинул место происшествия, — сообщили в Госавтоинспекции.

Подросток в силу возраста не имел прав для управления автомобилем. При этом собственник авто числится мертвым. Против молодого человека начато административное и уголовное разбирательства.

Ранее подросток из подмосковной Балашихи сбил пешеходов и врезался в здание торгового центра на шоссе Энтузиастов, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ около 21:00 30 апреля. В результате аварии травмы получили пятилетний ребенок и его мать, пострадавших доставили в больницу.