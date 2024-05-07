Мальчик с проблемной психикой скинул на девочку стекло с пятого этажа В Старой Руссе девочка скончалась из-за сброшенного на нее с пятого этажа стекла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Старая Русса Новгородской области девятилетний мальчик из окна пятого этажа скинул на девочку кусок стекла, передает Telegram-канал Baza. Девочку не смогли спасти. Она получила открытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и ушиб мозга, уточняет Telegram-канал «112».

Жильцы дома рассказывают, что мальчик часто что-то скидывал из окна. Годом ранее он сбросил на женщину ножку стула. По сведениям Baza, ребенок наблюдается у психиатра. Также он числится на учете за причинение легкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в селе Елховка Нижегородской области 17-летнюю школьницу подозревают в убийстве матери. Тело женщины с проломленной головой было обнаружено по месту проживания. Ее приемная дочь занималась гиревым спортом и училась в медколледже. По версии следствия, она ударила мать гирей по голове, после чего попыталась скрыться. Девушку сняли с поезда, на котором она пыталась уехать в другой регион.

До этого в Бурятии местный житель забил до смерти четырехлетнего сына своей супруги. 27 апреля в течение дня он наносил мальчику удары за незначительные провинности. В итоге ребенок потерял сознание и скончался. Труп ребенка мужчина спрятал в барабане стиральной машины в гараже. При этом злоумышленник сложил одеяло на детской кровати так, что оно имитировало формы ребенка, и соврал жене, что ребенок спит.